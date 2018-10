© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Flaminia Civita Castellana ha incassato il primo successo stagionale. A farne le spese l’Anzio travolto al Madami per 3-0. Il risultato ci sta tutto. La squadra ospite è durata come controparte in pratica dieci minuti, forse un quarto d’ora, poi ha ceduto armi e bagagli ai civitonici più tonici e determinati. Almeno due interventi del portiere tirrenico Rizzaro su tiri di Morbidelli e Berni hanno evitato un risultato più pesante per la squadra anziate.Nella Flaminia esordio positivo per l’attaccante tesserato in settimana, Di Maira che, ha realizzato alla fine del primo tempo con un colpo di testa le prima rete della gara. Nella ripresa è stato gettato nella mischia anche il difensore Vecchio, anche lui arrivato in settimana. Le altre due reti dopo un predominio assoluto sono state firmate, una dal capitano Lazzarini (nella foto di Alessandro Perelli), su assist di Morbidelli, con un tiro dal limite dell’area rasoterra imprendibile e la seconda con un bolide preciso di Ferrara (andato a segno anche mercoledi contro l’Aprilia), che si è insaccato all’incrocio del pali sorprendendo per la velocita di esecuzione anche il portiere. Il classico gol da cineteca a cui tutti hanno battuto le mani.Soddisfatto, ma non troppo il tecnico Schenardi:« Buona partita , risultato meritato e complimenati ai ragazzi - ha detto - ma c'è stato qualche momento in cui abbiamo dato troppo spazio agli avversari»