Dopo due ko (Anagni ed Avellino) la Flaminia Civita Castellana è obbligata a rialzare la testa contro l’Atletico dell’ex tecnico Pierluigi Vigna, che per tre stagioni ha guidato i rossoblù. L'ex allenatore ha concluso la sua avventura con la squadra civitonica nella scorsa dopo dieci travagliati mesi che hanno portato anche la cambio dei vertici societari. Quest'ultimi hanno chiuso naturalmente con tutto quello che era stato il passato: « Non torno con nessuno motivo di rivincita - ha detto il tecnico di Fregene - il rapporto la nuova società è rimasto cordiale, hanno fatto altre scelte, che rispetto. Ci sono tanti ragazzi nella Flaminia che hanno giocato quando ero su quella panchina, con cui ho diviso momenti belli e meno di cui ho grande stima. E' chiaro che io la squadra puntiamo a ritornare a casa con un risultato positivo, anche perchè abbiamo bisogno di punti poichè sono tre turni che non vinco»Anche in casa della Flaminia i tifosi e con una certa urgenza e anche la classifica chiedono di incassare tre punti. I rossoblù sono piombati vicino alla zona play out. Un nuovo passo falso potrebbe complicare i piani salvezza in casa civitonica che nelle successive giornate deve fare i conti con un avversario terribile. « Siamo consapevoli che è una partita ad alto rischio – ha detto il diesse Gigi Coni- e nello stesso tempo coscienti che possiamo farcela ad uscire fuori da questo momento. La squadra c’è, il gruppo è unito e pertanto ho piena fiducia». Nella Flaminia non ci sono squalificati e torna in panchina l’attaccante Invernizzi che ha superato l’infortunio. L' Atletico viene da tre sconfitte consecutive, ma ha una classifica più tranquilla e questo potrebbe giocare a suo favore. In attacco ci sarà Nanni che ha scontato il turno di squalifica mentre andranno in tribuna Campanella e Ortenzi squalificati.Le altre gare in programma: Budoni-Lupa Roma; Cassino-Lanusei; Castiadas-Anzio;Monterosi-Anagni; Ostiamare-Latina;Racing Aprilia-Albalonga; Sassari Latte Dolce-Avellino; Trastevere-Torres; Vis Artena-Ladispoli.