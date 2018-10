Flaminia e Albalonga

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Coppa Italia Serie D, la Flaminia Civita Castellana giocherà in casa la gara degli ottavi di finale contro il Real Giulianova, l’Albalonga in trasferta contro il Sorrento. L’ha stabilito il sorteggio effettuato presso la sede della Lega Nazionale Dilettanti.L’appuntamento è fissato per il 28 novembre alle ore 14.30. Sarà gara unica poiché al termine in caso di parità, si passerà direttamente ai calci rigori.Il Real Giulianova gioca nel girone F e attualmente occupa l’undicesima posizione in classifica generale con 10 punti, frutto di due vittorie, quattro pareggi e tre sconfitte. Gli attaccanti Francesco Di Paolo e Alberto Torelli con quattro gol a testa sono i cannonieri della squadra giallorossa.Il Sorrento 1945 occupa invece la quattordicesima posizione nel girone H.« Avversario quasi del tutto sconosciuto - ha detto il tecnico Ferrazzoli - ci aggiorneremo al momento opputuno. Ora pensiamo al prossimo impegno di campionato a Colleferro contro l'Artena»