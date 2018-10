Fiumicino pronto a sfidare la Polisportiva De Rossi

Su sei partite disputate cinque vittorie e un pareggio: è questo il ruolino di marcia del Fiumicino, capolista insieme con la Luiss nel girone C di Promozione, alla vigilia del match contro la Polisportiva De Rossi, sesta in classifica a dieci punti. Gli allenamenti per gli uomini di Ceccarelli procedono a vele spiegate, visto il rientro in gruppo di Parini e il recupero di bomber Forcina dai recenti problemi alla schiena. All'attaccante classe 92' mancano solo tre reti per raggiungere il grande traguardo delle cento reti in maglia rossoblù.

