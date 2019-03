Fiumicino, Munaretto: «Siamo in crisi»

Il Fiumicino è scivolato fuori dalla zona playoff ma tutto è ancora possiibile perchè nel calcio tutto è possibile. Ci sono ancora tante partite da giocare e la squadra ha tutte le carte in regola per puntare con decisione alla ripresa. Il presidente Simone Munaretto commenta la sconfitta con la LUISS non disdegnando un pensiero anche verso il futuro. «Siamo in crisi inutile nasconderlo. Avevo paura che la crisi fosse anche fisica, ma il match con la LUISS mi ha dato notizie confortanti in questo senso, perché i ragazzi hanno corso per tutta la durata del match. Nelle ultime partite abbiamo raccolto pochissimi punti e questo ci relega adesso al quarto posto, ma la prestazione di domenica denota l'uscita dalle difficoltà. Almeno da quelle mentali. Io sono sicuro che domenica prossima faremo una grandissima prestazione. Purtroppo stiamo pagando le assenze di tutti gli under. Chi ha giocato non ha assolutamente demeritato, ma ovviamente Ceccarelli in questo momento si trova a dover fare delle scelte obbligate e non delle scelte».

