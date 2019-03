Fiumicino, Munaretto: «Accetto il verdetto del campo»

Il Fiumicino ha tutte le carte in regola per poter lottare fino alla fine in campionato e il suo obiettivo è trovare la miglior lucidità possibile per poter lottare fino alla fine in campionato. In strettissima sintesi è questo che chiede alla restanti partite del campionato. Un finale tutto da vivere e che in casa rossoblù si spera possa avere il lieto fine: «Accetto il verdetto del campo, è sempre supremo - commenta il presidente Simone Munaretto - e questo lo dico per l'esperienza che ho. Il risultato che esce dal campo al 99.9% è sempre il più giusto. Non siamo stati perfetti domenica, abbiamo sbagliato molte cose, non ultima il calcio di rigore all'85'. Avevamo anche molte attenuanti, perché fare a meno di un giocatore come Giacinti, classe '99, che stava facendo ottime cose al centro della difesa, non è una cosa semplice. Crescenzo ha fatto bene, ma erano diversi mesi che non giocava dall'inizio».

Ultimo aggiornamento: 17:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA