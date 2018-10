© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Fiumicino è stato con un piede e mezzo fuori dalla Coppa Italia per quasi sessanta minuti. La squadra di mister Ceccarelli è stata travolta nel primo tempo del match con il La Rustica dello scatenato Simonetta (tre deliziosi assist per mandare a rete Maxim, Massella e Pansera), poi nella ripresa è rientrato in partita grazie al rigore di Forcina per poi sfruttare poco dopo la superiorità numerica (espulso Massella) e accorciare ulteriormente le distanze con Trimeliti per il 3-2 finale. Nell’ultimo assalto, poi, il Fiumicino ha anche colpito una traversa che ha impedito ai tirrenici di festeggiare una clamorosa rimonta.«Abbiamo cambiato molto nella formazione scesa in campo all’inizio e l’abbiamo pagata contro una formazione di alta qualità come è il La Rustica – dice l’attaccante Mirko Forcina – Poi nel secondo tempo sono entrati alcuni elementi più esperti e abbiamo cominciato a esprimerci meglio. Le possibilità di qualificazione? Direi che abbiamo il 49%, ma la società vuole arrivare il più lontano possibile su entrambi i fronti e quindi dovremo cercare di fare del tutto per far valere il fattore campo al ritorno e conquistare il passaggio del turno».Da una battaglia all’altra: domenica il Fiumicino, capolista del girone C assieme alla Luiss, sarà ospite dell’Atletico Morena. «Un’altra squadra forte che in casa dà sempre qualcosa in più sulla spinta dei suoi tifosi. Dovremo andare lì con umiltà, ma sempre con lo stesso obiettivo: quello della vittoria. Non credo che riusciremo a recuperare Parini che purtroppo oggi ha subito un brutto taglio sul labbro, speriamo di riaverlo al più presto con noi».