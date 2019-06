Un post su Facebook in pieno mercato e la notizia che è pronta per essere lanciata. Mirko Forcina oggi pomeriggio ha deciso di mettere tutti, ma proprio tutti, in allarme: addetti ai lavori, compagni, stampa. Un post su Facebook che sembrava inequivocabile. Sembrava, appunto, perché quanto scritto dal bomber del Fiumicino "E dopo quattro anni è giusto prendere una altra strada... le parole non servono ma voglio ringraziare il presidente Simone Munaretto che mi ha trattato come un figlio da quando sono arrivato... e vi voglio ricordare che chi tifa Fiumicino non perde mai! Grazie davvero!" Non lasciava adito ad altre interpretazioni. Chiamate su chiamate, a lui e al presidente, prima di far uscire la verità. Mirko Forcina resta al Fiumicino e lo conferma così "Oggi ho fatto uno scherzo al Pres, mi diverto così...Non lo potrò mai lasciare, né lui, né il Fiumicino". Più chiaro di così...



Ultimo aggiornamento: 21:01

