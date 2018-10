Ultimo aggiornamento: 14:28

Va al Fiumicino il match dell'Amedeo Fabrizi, che poteva(e doveva) dire parecchio sulle ambizioni dei due club nel girone C della Promozione. Alla fine, ha vinto il Fiumicino, che resta in vetta alla classifica al fianco della Luiss, la squadra universitaria di Roberto Rambaudi. A Morena, l'undici rossoblù è stato favorito nella vittoria dall'espulsione dell'uomo migliore dell'Atletico, ovvero l'attaccante Camarà, mandato fuori a metà primo tempo per un fallo su un avversario, e dagli errori della retroguardia del Morena.E' stato Forcina, ancora una volta, a fare la differenza per il Fiumicino, che dopo aver chiuso il primo tempo sullo 0-0 e vissuto lo stesso senza grosse emozioni (a parte due gol giustamente annullati per fuorigioco al Morena), nella ripresa ha trovato il primo vantaggio con il suo attaccante migliore, bravo a calciare in rete su punizione un pallone sul quale il portiere del Morena non è esente da colpe.Il Morena, sia pure in inferiorità numerica, è riuscito a trovare il gol del pareggio su calcio di rigore, trasformato da Modesti, ma il cuore non è bastato ai ragazzi di Manrico Berti che sono capitolati a cinque dalla fine per un altro gol di Forcina, lesto e abile a sfruttare un retropassaggio avventato di D'Ambrosio.M.Top.