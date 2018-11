© RIPRODUZIONE RISERVATA

Super big match nel girone C di Promozione. Domani si troveranno di fronte Fiumicino e Luiss, vale a dire prima e seconda della classe divise da appena un punto (23 contro 22) e con il La Rustica terzo incomodo a fare da spettatore interessato. «Una grande partita – preannuncia il tecnico del Fiumicino Marco Ceccarelli – Loro sono una squadra molto forte, soprattutto a centrocampo e in attacco. Ma noi siamo primi e giochiamo in casa, quindi potremo contare sul supporto del nostro pubblico che, sono convinto, arriverà numeroso al campo».Poteva essere anche una sfida nella sfida tra i bomber: De Vincenzi (Luiss) e Forcina (Fiumicino), ma invece quest’ultimo è ancora sotto squalifica per un’espulsione (a tempo) rimediata in Coppa. «Un’assenza pesante, Mirko è un giocatore importante per noi – spiega Ceccarelli – Ma cercheremo di ovviare alla sua mancanza». Il peso dell’attacco sarà soprattutto sulle spalle dell’attaccante calabrese Carbone che però presto lascerà il gruppo. «Deve rientrare a casa per motivi di lavoro e con lui perderemo anche il classe 1999 Giampaolo che volerà in Canada per motivi personali. Una doppia partenza che “accorcerà” la nostra rosa, ma sono convinto che il presidente prenderà provvedimenti se ci sarà la possibilità».D’altronde il Fiumicino è lì, anche se Ceccarelli sembra sorpreso dell’attuale posizione in classifica. «Non mi aspettavo di essere lì a questo punto del campionato perché nel girone ci sono squadre sulla carta più attrezzate. Ma chiaramente lotteremo per fare il massimo». Dopo anni di settore giovanile, Ceccarelli ha dimostrato nell’ultimo anno e mezzo alla guida della Promozione del Fiumicino di essersi perfettamente calato nel “calcio dei grandi”. «L’anno scorso arrivammo a giocarci i play off e quest’anno siamo ripartiti bene. Lotteremo per giocarci le nostre carte anche in questa stagione».