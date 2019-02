Fiumicino, Benedetti: «Ci stiamo allenando bene»

Uno di quei giocatori che la maglia rossoblù c'è l'ha impressa sul suo corpo come una seconda pelle. Uno dei punti di riferimento del Fiumicino e porta con soddisfazione e con onore la fascia di capitano al braccio. Compone quel centrocampo fantastico tutto fatto in casa che sta traghettando sempre più in alto la formazione di Ceccarelli. Matteo Benedetti è molto più di un semplice calciatore per i nostri colori. E' in momenti come questi, alla vigilia di una sfida delicata come quella contro la VisSezze di domenica che bisogna aggrapparsi alle certezze che ci circondano. E lui è una di queste. «Diciamo che sulla carta la Vis Sezze è una delle più forti, anche se secondo me è l'Atletico Morena - ha affermato Matteo Benedetti - ad essere la più attrezzata. E' una partita importante che secondo me non è decisiva per il campionato però può farci fare un bel balzo in avanti in caso di vittoria. Le sensazioni sono positive. Veniamo da tre vittorie consecutive, la squadra è in forma, ogni tanto ha qualche sbandamento, soprattutto mentale, cosa che dovremo assolutamente evitare domenica. Ci stiamo allenando bene».

