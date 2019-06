Fiumicino, arriva la firma di Natalizi

Il mercato in entrata del Fiumicino si muove. La società vuole essere maggiormente competitiva sul rettangolo verde di gioco ed è ecco che è arrivata la firma di Luca Natalizi, difensore centrale che nella scorsa stagione ha giocato nell'Ostiantica. Un apporto di qualità viste le prestazioni che ha offerto con il team di Alberto Cerrai. Per un reparto che già aveva dato grande dimostrazione di solidità, si tratta quindi di un innesto che rende ancora più sicura la porta che verrà difesa ancora una volta da Luciano Molon, nel segno di un progetto volto a conquistare l'Eccellenza anche nella prossima stagione. "Per me è un passo avanti nella mia carriera - esordisce il nuovo difensore rossoblù - avevo intenzione di smettere, ma ho ricevuto la chiamata da parte del Fiumicino e questo ha riacceso la mia voglia di giocare. Arrivo in un club di prima fascia, che però è strutturato come una famiglia, con tanta gente di cuore. Sono molto felice per questa opportunità e voglio ringraziare il presidente. Dopo tanti anni in cui ho giocato spesso per la salvezza, posso mettermi in gioco per qualcosa di importante".

Ultimo aggiornamento: 21:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA