28 Aprile 2021

di Roberto Avantaggiato

(Lettura 3 minuti)







Altro che novità, è una vera svolta epocale. Che arriva da Israele, paese calcisticamente non all’avanguardia, ma che per primo rompe un muro scavalcando, per apertura culturale e sociale, tutta l’Europa del calcio, mandando in campo nel proprio campionato di spicco, la Premier League, Sagi Berman, il primo direttore di gara professionista transgender. È stato lo stesso 27nne israeliano (che non è internazionale) a informare l’Associazione arbitri del suo Paese di volersi sottoporre un intervento chirurgico di cambio di genere nei prossimi mesi. Cambierà anche il suo nome in Sapir.

CONFERENZA

L’annuncio è stato dato nel corso di una conferenza stampa organizzata con il supporto della Federcalcio israeliana, che ha voluto così manifestare con i fatti il pieno sostegno a Berman. L’Ifa ha chiaramente affermato che per il direttore di gara le assegnazioni delle partite, dopo l’operazione, non saranno influenzate dalla decisione personale. Il processo che ha portato l’arbitro alla decisione non è stato improvviso, ma è stato avviato da tempo dallo stesso Berman che, non nascondendo la sua condizione, già si faceva chiamare con accezione al femminile, sia fuori che dentro il campo. «I giocatori e i tifosi già hanno iniziato a rivolgermi a me chiamandomi al femminile», ha rivelato Sapir nel corso della conferenza stampa. «Mi sono sempre vista come una donna fin da quando ero molto giovane», ha rivelato durante l’incontro con i giornalisti Sapir. «In un primo momento non sapevo come definirlo, come chiamarlo ma c‘è stata sempre un‘attrazione per il lato femminile e c‘era invidia delle altre donne».

«Aver scelto di venire allo scoperto, di mostrare al mondo come ero, per me stessa ma anche per i miei cari in modo che non mi vedessero soffrire», ha aggiunto il direttore di gara, che ha rivelato di aver anche comunicato già da qualche tempo ai suoi superiori la voglia di fare “coming out”. Notizia accorta con serenità dai vertici arbitrali che hanno assicurato a Berman che la sua carriera di arbitro di primo livello non avrebbe avuto contraccolpi. Anche la Federcalcio israeliana si è subito schierata a favore dell’arbitro, facendo sapere pubblicamente di aspettarsi che tutti i giocatori della Premier League israeliana trattino Berman senza preconcetti e titubanze, accettando come sempre le sue decisioni arbitrali.

PRECEDENTE

Prima di Berman, in Inghilterra c’era già stato un altro arbitro (ma delle categorie dilettanti) che aveva cambiato sesso. Si tratta di Lucy Clark, 46 anni, che prima si chiamava Nick e faceva il tassista, dirigendo gare di dilettanti nel tempo libero. Dopo una cura di ormoni andata avanti per tre anni, Lucy si è sottoposto all’operazione nel 2019, continuando a dirigere gare nei campionati dilettanti (in Inghilterra non c’è limite di età fino ai 50 anni). Amnche la FA ieri, come la Federcalcio israeliana oggi, annunciò pubblicamente di «sostenere pienamente Lucy e chiunque altro voglia partecipare al calcio nel loro genere preferito. Il calcio è per tutti e nel 2014 la FA ha annunciato una politica, oltre a una guida informativa distribuita a tutti i club, per incoraggiare i transessuali a partecipare al calcio».