Fischetti alla corte della matricola Campoverde

Ennesimo grande colpo per il Lavinio Campoverde, che nonostante sia una matricola nella categoria sta facendo un mercato importante, facendo intendere che non vuole essere solo una meteora, ma restare il puù a lungo possibile in categoria e magari puntare a qualcosa di più. Dopo il colpo Regolanti, i granata si assicurano anche le presatzioni di Andrea Fischetti che va a puntellare un reparto avanzato già di buon livello. L'esterno arriva dal Città di Palombara ed è pronto a rimettersi in gioco nel girone B.

Ultimo aggiornamento: 18:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA