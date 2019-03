Pioli: «Chiesa non ce la fa, ma dobbiamo credere all'Europa»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Siamo in ritardo in classifica ma all'Europa dobbiamo continuare a crederci: le prossime quattro partite saranno importantissime».suona la carica a due giorni dalla sfida con ilal Franchi, la prima dopo la sosta. Laperò rischia fortemente di affrontare i granata senza. «Federico è tornato con un sovraccarico, sta meglio rispetto a quando ha lasciato la Nazionale ma ad ora è difficile ipotizzare un suo impiego domenica - ha spiegato il tecnico viola - La priorità è tutelare la salute dei nostri giocatori, Chiesa deve stare al 100%, per noi è un giocatore fondamentale».Fra i viola in dubbio ancheper fastidi muscolari e mancheràper squalifica. «Assenze importanti però siamo decisi a ripartire senza farci distrarre dalla semifinale diil 25 aprile con l'- ha ribadito Pioli - Di stimoli dobbiamo averne, ci aspetta un avversario tosto come il Torino, sempre complicata da affrontare. Dovremo sfruttare ogni suo minimo errore». In scadenza e senza segnali dalla società su un eventuale rinnovo, il tecnico viola qualche settimana fa si era sfogato, tanto che il suo addio a giugno appare ormai certo. «Come mi sento? Bene, la sosta è servita pure a me, sono concentrato e motivato, il bilancio sul mio lavoro e su quella della squadra si farà alla fine. La replica del presidente esecutivo Cognigni? Ho un buon rapporto con la società, stima e rispetto reciproci, poi certe opinioni possono essere diverse. Di sicuro neppure a noi è piaciuta la prestazione di Cagliari e vogliamo ricattarci in vista del rush finale».Per la gara di domenica si annuncia un Franchi gremitissimo, in tribuna ci saranno anchee la figlia di, Clara. Perchésarà anche l'occasione di omaggiare l'ex tecnico viola e granata a un anno dalla sua scomparsa avvenuta il 29 marzo 2018. «Con Mondonico ci siamo sfidati spesso specie in Serie B. Mi è sempre piaciuto come sapeva stare dentro le partite - ha detto Pioli - Era un personaggio originale e nella sua originalità anche molto intelligente. Quanto a Batistuta - ha concluso - è stato uno dei migliori calciatori con cui abbia giocato. Dopo la partita andrò sicuramente alla sua festa per i 50 anni in piazza della Signoria».