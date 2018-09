Fiorentina-Atalanta: 0-0, Chievo-Torino: 0-0, Frosinone-Genoa: 0-0 LIVE

FIORENTINA-ATALANTA

Fiorentina e Atlanta si sfidano allo stadio Artemio Franchi dopo una settimana tribolata per i padroni di casa, a loro dire usciti da San Siro con una sconfitta per mano dell'Inter influenzata da presunti torti arbitrali. In Toscana - dove i padroni di casa hanno vinto tutte e 3 le partite fin qui giocate - oggi arriva l'Atalanta, che viene dal pareggio casalingo a reti bianche col Torino del turno infrasettimanale di campionato.Sono quasi 26 anni che l'Atalanta non riesce a portare via i 3 punti dal Franchi, precisamente dagli inizi di gennaio del 1993, quando gli orobici vinsero grazie al gol di Carletto Perrone. Nelle 55 sfide totali giocate al Franchi, 34 vittorie dei viola, 14 pareggi e 7 affermazioni dei bergamaschi.Manca ancora un punto al Chievo per azzerare la penalità inflitta dalla giustizia sportiva a inizio campionato: oggi al Bentegodi arriva il Torino, protagonista a sua volta di un inizio zoppicante di torneo e reduce dal comunque positivo pareggio di Bergamo per 0-0. Da notare che i veneti sono ancora a digiuno di vittorie dall'inizio della Serie A, avendo raccolto fino a questo momento 2 pareggi e 4 sconfitte.Bilancio favorevole al Chievo nelle 10 partite giocate al Bentegodi nella sua giovane storia in Serie A: 4 vittorie, 4 pareggi e solamente 2 successi del Torino, l'ultimo dei quali nel girone di ritorno del campionato 2016/2017 con gol di Ljajic, Zappacosta, Pellissier per i padroni di casa e infine Iago Falque a mettere in ghiaccio i 3 punti per gli ospiti.Frosinone e Genoa si affrontano al Benito Stirpe in una match dai molteplici significati per entrambe le compagini: i ciociari sono infatti alla ricerca del primo gol in campionato e di un qualche punto da aggiungere all'unico finora ottenuto nelle 6 partite disputate, i rossoblù vogliono invece spezzare il tabù trasferta, che li ha visti perdere i 2 incontri giocati quest'anno lontano da Marassi.Nell'unico precedente in Serie A, girone di andata del campionato 2015/2016, la partita si conclude sul 2-2 con gol iniziale di Pavoletti per il Genoa, momentanea rimonta ciociara con Blanchard e Diakite e decisivo gol del pareggio dei liguri con Gakpe.