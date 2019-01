© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nella prima partita del nuovo anno la Fiorentina ospita la Sampdoria. La squadra di Pioli, dopo il pareggio a reti inviolate nell'ultimo turno del 2018 in casa del Genoa, affronta l'altra squadra di Genova, in un confronto che sa di Europa. I viola hanno 26 punti, tre in meno dei blucerchiati. La sconfitta ricca di polemiche in casa della Juventus ha interrotto per la formazione di Marco Giampaolo una serie di 7 risultati utili, fatta di 5 vittorie e due pareggi.