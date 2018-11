Fiorentina, Pezzella: «Rigore? A parti invertite mi arrabbiavo»

«Il rigore che ci è stato concesso con la Roma è stato molto strano, io mi arrabbierei se me lo fischiassero contro». Lo ha affermato German Pezzella a Radio Bruno commentando l'episodio che sabato ha portato in vantaggio la Fiorentina e scatenato la rabbia del club giallorosso contro l'arbitraggio. «In campo non sempre si riescono a capire certe decisioni - ha aggiunto il capitano della Fiorentina - In ogni caso io tengo in casa un grande foglio con tutte quelle prese contro di noi». Ma non è solo per questo se nelle ultime gare la squadra di Pioli si è sempre fatta rimontare: è successo contro Cagliari, Torino e Roma. Così è slittato ancora l'appuntamento con la vittoria che manca dal 30 settembre con conseguenze sulla classifica: finisse ora il campionato i viola sarebbero fuori dall'Europa League. «Aver subito così tante rimonte significa non essere riusciti a chiudere prima il match - ha detto Pezzella - Ad esempio a Torino dopo la rete segnata all'inizio abbiamo commesso l'errore di arretrare troppo e fallire tanti passaggi. Dobbiamo gestirci meglio e concedere meno se vogliamo tornare a vincere al più presto».

L'occasione per ripartire la squadra viola l'avrà già venerdì in casa del Frosinone a patto di risolvere il problema del gol: «A Simeone ho detto di stare tranquillo, non ascoltare le critiche e analizzare quel che fa in campo per capire dove sbaglia. Capiamo il suo momento, è un pò frustrante ricevere pochi palloni per uno che vive per il gol anche quando si allena. Ma deve continuare a lavorare come sta facendo. Pjaca? Non lo vedo strano, è giovane ed è un grande, lavora per dimostrare quel che vale anche se non è facile in un momento in cui un pò a tutta la squadra mancano lucidità e serenità». Infine sul futuro: «Sto bene a Firenze, nel calcio è difficile trovare il posto giusto e quando ci riesci e sei felice devi approfittarne. Certo può sempre cambiare qualcosa, magari va vaia un dirigente e questo può far cambiare le cose a me. Comunque ho ancora 4 anni di contratto e ora penso solo a diventare sempre più forte».

