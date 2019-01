Fiorentina-Roma, le pagelle: Edin è il peggiore ma al Franchi sono tutti bocciati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

dal nostro inviatoFIRENZE Un bambola terrificante, umiliante, un misto di disastri tattici e di calciatori imbarazzanti, inadeguati, sballati, abbandonati, speranze fallite, vecchi tromboni e suonati, uomini svuotati. Pietà, davvero.OLSEN 3La parata vera - unica - la fa sul tre a uno. Becca sette gol, uno pure sotto le gambe.FLORENZI 3Dalla sua parte è un balletto continuo, si divertono da matti prima Biraghi, poi Chiesa ma sopratutto Mirallas. Capitan disastro.MANOLAS 3Fa a corse con tutti, ma stavolta i duelli vinti sono zero. Leader stanco di difesa inesistente.FAZIO 3Se il comandante ha perso i gradi, la Roma la faccia. Lento e burroso. Serata da incubo. Perno del disastro, telecamera di gol subiti in fotocopia.KOLAROV 3Decide di fare un gol e lo fa con prepotenza, esperienza e classe. Poi magari, qualcuno che capisce di calcio, gli spiegherà con calma anche la fase difensiva, questa sconosciuta, e le marcature, preventive e non.CRISTANTE 4,5Prova a dare dinamismo, porta avanti qualche pallone, alcuni di questi li sbaglia sanguinosamente. Colpisce un palo. Si spegne nel secondo tempo, come tutti, con tutti.NZONZI 4Un signore di passaggio.ZANIOLO 5L’unico che fa vedere qualcosa di interessante.PASTORE 3Trasforma (involontariamente) un contropiede per la Roma in una micidiale ripartenza per la Fiorentina (Benassi, Mirallas, Chiesa, gol) con uno stop non stop. Lento e quasi immobile, annega presto nella pioggia di Firenze. Inadeguato per ritmo, corsa, testa.EL SHAARAWY 4Sembra un gattino che rincorre il gomitolo di lana.SCHICK 4Combattivo ma il contributo è ai minimi termini.DZEKO 2Entra e crea subito una azione pericolosa (testa di Zaniolo e parata di Lafont) poi litiga platealmente con Cristante, si avventa sull’arbitro per difendere Pellegrini e si becca l’espulsione, inguaiando una squadra già allo sbando.LO. PELLEGRINI 4Ci prova, si innervosisce, sparisce. Travolto.DE ROSSI NGNon meritava questo triste rientro.DI FRANCESCO 3Squadra senza capo né coda. Senza carattere, senza personalità. Una squadra fantasma. Una squadra finita.MANGANIELLO 5Non incide sul risultato (ci mancherebbe), anche se la gestione è sembrata molto casalinga.