Fiorentina-Roma, le pagelle: Dzeko, troppi errori sotto porta. Schick fantasma

dal nostro inviatoSi becca un calcio in testa da Simeone e si ritrova con un rigore contro. Tiene la Roma in partita respingendo poi un tiro di Gerson. Il suo, insomma, lo garantisce pure stavolta.Una buona parte del primo tempo a farsi rincorrere da Chiesa. Poi quando la “sfida nazionale” sta per prendere una brutta piega, dà la zampata vincente che tiene a galla la Roma.Domina il gioco aereo non troppo la velocità degli attaccanti della Fiorentina. Ma non sbaglia granché.Si fa notare su alcuni recuperi muscolari in avvio. Tiene botta fino alla fine, al netto di qualche disattenzione.Arranca, perde palloni sanguinosi. Ma poi fa il cross vittoria, sporcato dall’ottimo Lafont. Ottimo si fa per dire.Ha idee e piede, colpisce pure un palo. E’ al centro di ogni azione, un altro giocatore rispetto a prima. Rigenerato. Continuo.Fa tutto benino e niente benissimo. Normalizzatore.Velocità tanta e spunti vincenti zero, poi quel retro passaggio a Simeone che inguaia la Roma. Non ispirato.Si fa vedere, si propone, ha qualche buona intuizione. Impegna Lafont nel secondo tempo, con un tiro però molto debole. Esordio degno.Difende bene, attacca con un po’ di confusione. non trova mai la giocata che accenda lo special.Sbaglia due gol facili in meno di venti minuti, poi scompare nel nulla, perdendo palloni su palloni. Partecipa attivamente all’azione del pari. Poco, per uno come lui. Si attende reazione in Champions.Doveva dare lo slancio, invece si perde nel suo sgambettio bambino da Villa Ada.In questo momento non è nelle condizioni di azzeccare un passaggio banale. Ci mette molta sostanza, però.Entra a 15 dalla fine e comincia a fare falli. La palla non la vede, quando ce l’ha la perde. Non impaurisce gli avversari, non li rincorre. Che succede?Il primo tempo si vede un buon calcio, dopo il gol torna il piattume. La continuità che lui cerca è ancora lontana. Il punto è poco per quanto si è visto.Rigore assurdo, il Var (Orsato) non lo ha illuminato.