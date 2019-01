Fiorentina-Roma, si scatena l'ironia social: dai 7 nani ai 7 "golli"

Sette come i sette nani di Biancaneve, sette come un nuovo sponsor della Fiorentina (la 7Up), 7 come i gol che il Manchester United rifilò alla Roma nel 2007, sette, come i "golli" della città eterna. Sui social network impazza lo sfottò contro i giallorossi che hanno subito l'umiliazione di perdere in Coppa Italia contro la Fiorentina con un risultato così clamoroso.

"Alla fine, sono i soliti 7", si commenta. E così se da una parte è Lalaziosiamonoi.it a divertirsi di più con i meme sulla sua pagina Facebook, c'è chi non manca di far vedere una difesa addormentata dei romanisti o chi fa il fermo immagine di "Totti da Firenze".

Il risultato 7 a 1 rimanda ai match di tennis, tanto che c'è chi si chiede: "Al posto del ritorno fanno il secondo set?".



