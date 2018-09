Fiorentina, Pioli: «Vittoria sofferta. Chiesa prende tanti calci»

«Non è stata la miglior Fiorentina e non siamo stati brillanti probabilmente avrei dovuto cambiare qualche giocatore in più perché è stata la quinta partita in quindici giorni. I nostri avversari poi ci hanno creato delle difficoltà. Per una squadra giovane come la mia vincere queste partite significa fare una crescita importante». Così Stefano Pioli ha commentato la vittoria della sua Fiorentina sull'Atalanta grazie a un rigore dubbio su Chiesa e a un gran gol su punizione di Biraghi. Proprio il calcio di rigore ha scatenato le polemiche a fine gara, in campo tra lo stesso Pioli e l'allenatore dell'Atalanta Gasperini: «Sono andato a salutarlo e lui urlando mi ha detto che il rigore non c'era, però non ho deciso io ne il rigore di Milano ne quello di oggi - ha detto l'allenatore dei viola -. A Milano per un polpastrello ce l'hanno dato contro, oggi per un contatto ce l'hanno dato a favore». Poi ancora: «Non ci sono problemi, capisco la tensione a fine partita. Ma che ci posso fare. Posso dire una cosa: non ho deciso io martedì, e non ho deciso io oggi. Poi finisce qui, se pensa di esser penalizzato bisogna poi accettarlo. Come io ho protestato a Milano e poi l'ho accettato». Pioli è poi tornato sulla gara «Siamo stati in difficoltà, ma siamo stati tenaci e fortunati per vincere queste partite. È la prima volta che non giochiamo bene, e giocare male e vincere significa avere carattere e orgoglio. Durante l'intervallo avevo capito che non era la nostra giornata migliore e ho chiesto ai ragazzi una prova di orgoglio davanti ai nostri tifosi. Credo che l'Atalanta abbia giocato meglio di noi, ma conta aver dimostrato carattere» e poi su Chiesa definito 'cascatorè: «È stato intelligente a rallentare e tagliare davanti a Toloi. Non voglio difendere nessuno, a Milano ha fatto sportellate con Skriniar e De Vrij e se c'è uno sta prendendo calci, è Federico. Chiesa è un giocatore determinato, è fisico e prende tanti calci. Quando ne prendi tanti ci sta anche di andare in terra». Infine, sull'utilizzo del Var: «C'è un regolamento che che è stato un pò modificato ma va rispettato, ci è stato detto che il Var deve cambiare la decisione dell'arbitro solo quando è un errore netto».

