Fiorentina, Pioli: «Vincere per Davide e per i tifosi»

«Davide è sempre con noi e lui ci ha migliorati tutti come persone e come professionisti, ma quella di domani è una gara particolare perché si affrontano due squadre in cui lui ha militato per tanto tempo. Quindi mi aspetto dalla Fiorentina che sia determinata a vincere dall'inizio alla fine». Così Stefano Pioli alla vigilia della gara contro il Cagliari in una partita che sarà più che mai nel nome di Astori. Tante le iniziative in programma, tanta la voglia del tecnico viola di festeggiare nel migliore dei modi il 53ø compleanno che cade oggi. «I ragazzi sono partiti col piede giusto perché mi hanno regalato delle bottiglie di vino rosso toscano - ha sorriso Pioli. Per il resto sanno bene quale regalo mi aspetto da loro domani, anche per far felici i nostri tifosi e la nostra proprietà». Unico indisponibile Norgaard, recuperati Mirallas e Benassi, tutti «pronti e carichì i nazionali rientrati dai vari impegni.

