Fiorentina, Pioli: «Mi aspetto una Lazio determinata, dovremo dare il massimo»

«Lazio in crisi dopo gli ultimi due ko? So quanto può pesare perdere un derby a Roma, quindi mi aspetto un avversario molto determinato e 'cattivò agonisticamente. Dovremo più che mai dare il massimo, stiamo bene, vogliamo fare la nostra partita». Lo ha detto Stefano Pioli aspettando la trasferta di domani all'Olimpico contro i biancocelesti. «I risultati ottenuti finora fuori casa sono stati diversi da quelli conquistati al Franchi, ci hanno insegnato che contro avversari di spessore - ha continuato il tecnico viola - non bisogna mai mollare la presa». Tra i viola out l'esterno offensivo Mirallas per un infortunio alla caviglia rimediato in allenamento mercoledì: il belga ha provato fino all'ultimo, ma poi ha dovuto arrendersi. © RIPRODUZIONE RISERVATA