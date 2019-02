Fiorentina, Pioli lancia Chiesa: «Capitano al posto di Pezzella»

Capitan Chiesa, una primizia. «Pezzella ci mancherà molto dal punto di vista non solo tecnico ma anche e soprattutto dal punto di vista della sua personalità, ma Chiesa adesso è pronto per indossare la fascia, l'anno scorso non lo era, ora è cresciuto, è maturo, è pronto e può essere davvero un bel capitano». Lo ha detto Stefano Pioli in vista della trasferta di domenica con la Spal contro cui il talento viola sarà il capitano della squadra per l'infortunio del centrale argentino. «Ci aspetta una settimana impegnativa tra la sfida con l'Inter del 24 febbraio, la successiva semifinale di Coppa Italia con l'Atalanta e la trasferta successiva a Bergamo - ha ricordato il tecnico viola -. Ma per far diventare quella settimana importante dobbiamo fare bene contro la Spal, siamo un pò in ritardo ma adesso la classifica non la guardiamo, faremo il punto in aprile. I nostri obiettivi comunque non sono cambiati».

