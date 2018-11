Fiorentina, Pioli: «Nessuna squadra è imbattibile, compresa la Juventus»

«La Juve è fortissima, Ronaldo il numero uno al mondo insieme a Messi, Allegri l'allenatore più bravo, ma nessuna squadra è imbattibile: sappiamo che per Firenze questa è 'là partita e noi siamo pronti, fiduciosi di fare una buona prestazione». Lo ha detto Stefano Pioli alla vigilia della sfida contro i bianconeri, che farà registrare il tutto esaurito domani pomeriggio al Franchi. La squadra viola indosserà per l'occasione una maglia celebrativa dei 100 anni dalla nascita di Nelson Mandela mentre prima della gara il capitano della Juve Giorgio Chiellini depositerà un mazzo di fiori ai piedi della curva Fiesole in ricordo di Davide Astori. Oggi intanto è arrivato anche Andrea Della Valle per vivere questa vigilia insieme alla squadra. «Il presidente è fiducioso, qui tutti sappiamo il peso di questa partita», ha chiosato Pioli. © RIPRODUZIONE RISERVATA