Fiorentina, Pioli: «Giochiamo sempre per vincere, anche domani con la Roma»

Pioli ha spiegato quanto la Roma sia forte, ma la Fiorentina deve migliorare la stagione scorsa quindi con i giallorossi “ci capita l’occasione giusta”. E poi ha aggiunto: “Vogliamo continuare ad essere sempre propositivi, giochiamo sempre per vincere. Faremo così anche domani contro la Roma. Anche se negli ultimi cinque anni la Roma è arrivata tra il secondo e il terzo posto, quindi ha valori anche quest’anno per restare al vertice”. Quindi un siluro a Mazzarri: “Non mi è piaciuto quando mi ha tirato dentro per la sua espulsione…”.“E’ stato l’unico tempo in cui abbiamo avuto una difficoltà oggettiva. Noi dobbiamo cercare di fare arrivare palloni puliti ai nostri attaccanti, questo è venuto meno. Domani ancora di più dovremo farlo contro una Roma fisica e ben piazzata”.“Sì, ma con grande sofferenza perché la Roma ci ha creato tante difficoltà. Quando parliamo dei giallorossi dobbiamo ricordarci che pochi mesi fa sono arrivati in seminale Champions. A loro non potremo concedere niente. In quella partita ci fu un bel gol di Simeone, arrivò un bella palla in profondità nella metà campo della Roma. Noi dovremo essere abili nel catturare palloni e riproporre quel tema. Lavoriamo su quello anche se sappiamo che loro vorranno comandare la partita, ma la squadra di Di Francesco tiene anche la linea difensiva molto alta e di questo dovremo approfittare”.“Siamo la Fiorentina, quindi siamo abituati a fare la gara. Non mancherà la volontà di spingere anche domani”.Ogni allenatore può dire quello che vuole, non mi preoccupa. Non mi interessa perché ognuno tira l’acqua al proprio mulino. Però non mi è piaciuto Mazzarri quando mi ha tirato dentro per la sua espulsione… Io non guardo gli altri, ma forse sono più bravi di me a fare più cose contemporaneamente. Io, infatti, non riesco a concentrami sui colleghi…”.“Mai farsi condizionare da queste discorsi e dalle pressioni per l’astinenza da gol. Tutti hanno giornate storte: i miei ragazzi non devono perdere il bello della loro età, la spensieratezza, la voglia di correre. Domani dovranno mettere queste qualità in campo e credo ci daranno tanto i nostri tifosi. Nelle ultime gare siamo stati meno pericolosi di quanto avremmo dovuto essere. Ora abbiamo un altro esame, ma dobbiamo essere sereni”.“Anche l’anno scorso in casa soffrimmo sulle palle inattive, dovremo concedere loro poche possibilità”.“Non deve strafare, deve giocare per quello che ha, ma con maggiore intensità".“Sto pensando a tutto, ma devo essere lucido: non ci mancano gli equilibri, ma solo come dicevo la pericolosità in attacco. Il problema non è un giocatore più alto o più basso anche perché ho soluzioni da usare in corsa: posso alzare Veretout o far stringere al centro Milenkovic. Le partite vanno preparate bene, ma lette meglio, questa è la chiave”.“La mediana certamente deve muovere la palla in modo migliore anche perché non abbiamo attaccanti fisici verso i quali poter lanciare la palla sperando che la tengano, quindi dobbiamo giocare in modo diverso per fruttare a dovere le loro caratteristiche”.