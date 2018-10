Fiorentina, Pioli deluso: «Ci manca concretezza»

Bisognava vincere e la Lazio lo ha fatto. Soffrendo e lottando su ogni pallone contro una Fiorentina che dopo la rete siglata da Ciro Immobile nel primo tempo, ha tenuto sulla corda i biancocelesti fino alla fine rischiando di pareggiare. Con un Simone Inzaghi felice del ritorno alla vittoria dopo due sconfitte consecutive nel derby e a Francoforte, che telecomanda ogni movimento dei suoi ma che alla fine paga pegno perdendo la voce. Al suo posto, il commento finale lo lascia al vice Massimiliano Farris: «È stata una bella vittoria perché è una vittoria di carattere - ha spiegato il braccio destro di Inzaghi - Abbiamo giocato come avevamo preparato la gara, nella ripresa credo siano subentrati anche i minuti di Francoforte sulle gambe. Nel computo generale loro più possesso palla, ma come occasioni da gol abbiamo meritato la vittoria. Oggi era importante ripartire e la squadra ha fatto quello che doveva fare nel primo tempo, ci è mancata gestione nella ripresa ma più per questione fisica che non mentale». Una Lazio che dimostra carattere e unità di intenti dopo due sconfitte che potevano pesare: «Oggi abbiamo visto la vera Lazio - ha detto il capitano Senad Lulic - quella che corre, lotta e vince i duelli. Volevamo per forza i tre punti prima della sosta e ce li siamo portati a casa. Abbiamo la fortuna di avere Ciro davanti, ma anche altri giocatori che fanno il lavoro sporco. Vincere soffrendo è più bello».



Amareggiato invece Stefano Pioli, che nella ripresa aveva accarezzato l'idea di portare a casa almeno un punto: «Le prestazioni le abbiamo sempre fatte anche contro squadre forti come la Lazio - ha osservato l'ex tecnico biancoceleste - È un peccato uscire ancora una volta battuti, si doveva fare gol perché le occasioni ce le abbiamo avute. Sono soddisfatto per l'atteggiamento della squadra. Sarà la giovane età ma il rammarico c'è: abbiamo subito poco e creato di più contro una squadra forte e torniamo a casa con la consapevolezza di una squadra che può dire la sua, ma che se non capitalizza diventa tutto più difficile».

© RIPRODUZIONE RISERVATA