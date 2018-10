Piccini, da Valencia con onore per riabbracciare la sua Firenze

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Coverciano è la casa della Nazionale e l’Italia è una colonia di toscani: a Cragno, Chiellini, Bernardeschi, si sono aggiunti ieri Tonelli e Piccini. Ma se il primo aveva già respirato il profumo degli stage azzurri, il secondo è al debutto con la Nazionale. Cristiano è arrivato di corsa da Valencia chiamato in sostituzione dell’infortunato D’Ambrosio. Ma Piccini in quella zona potrebbe girare bendato, è casa sua. Cristiano, classe ’92, è nato a Firenze, ma da quando era bambino vive a Montespertoli, paese a pochi chilometri dal capoluogo, conficcato in un pezzo di campagna toscana da togliere il fiato. Nel suo comune vive anche Luciano Spalletti, tecnico dell’Inter.Aveva appena 10 anni Cristiano quando nel 2002 la Fiorentina dei Della Valle, - erano i tempi della C2 - appena nata dalle macerie del fallimento, lo prelevò dallo Sporting Arno, storica società fiorentina. Giovanni Galli era il diesse, mentre Ilario Saturni l’osservatore che lo scelse. Da lì partì la lunga trafila nel vivaio, una crescita costante portata avanti dal 2005 dal nuovo gruppo di lavoro con Pantaleo Corvino direttore sportivo ed Enzo Vergine responsabile del settore giovanile. Fu proprio Corvino, un pomeriggio al campo di allenamento, a convincere Piccini di cambiare ruolo, insieme all’allora tecnico della Primavera viola Sergio Buso. Serviva un terzino destro, mentre il ragazzo aveva sempre giocato esterno alto. Corvino gli parlò di Cassetti che a Lecce un po’ di tempo prima si era reinventato una carriera scalando in difesa.Il risultato fu subito buono perché Piccini che aveva già vinto nel 2009 lo scudetto Allievi insieme a Babacar e Camporese, il 5 dicembre 2010 con Sinisa Mihajlovic in panchina debuttò al Franchi in seria A battendo il Cagliari 1-0. Una delle speranze più concrete della canterà viola, tifoso della Fiorentina da sempre, non sapeva che sarebbe stata ad oggi l’unica presenza col club dei Della Valle. L’anno dopo arrivò il successo all’Olimpico, finale di Coppa Italia Primavera, contro la Roma: in quella squadra ancora Babacar, con Iemmello e Agey. L’ultimo atto a Firenze per Piccini.Dal 2011 è cominciato il giro d’Italia e d’Europa: Carrarese in Lega Pro, Spezia in B, Livorno in A. Ogni estate rientrava a Firenze per ripartire. Nel 2014 lo ha preso il Betis in prestito, dodici mesi dopo la cessione definitiva per 1,5, diesse Pradè. La società viola si era riservata una ricompra a 3,5 milioni, ma la Fiorentina non l’ha voluta esercitare. Nel 2017 è arrivato lo Sporting Lisbona che ha preso Piccini per 3 milioni per poi rivenderlo l’estate scorsa al Valencia a 10, con una clausola rescissoria da 45 milioni. Per i tifosi viola Piccini resta un rimpianto grande, per la Fiorentina un’occasione persa. Ma ora c’è l’Italia.