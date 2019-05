SEGUI LA DIRETTA

Ultimo aggiornamento: 14:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Parma e Fiorentina si affrontano in una partita che nessuno solo qualche settimana fa avrebbe pronosticato potesse assumere toni così sportivamente drammatici. Entrambe le squadre sono infatti piombate in una crisi nera di gioco e di risultati e ora rischiano seriamente un coinvolgimento nel vivo della lotta per non retrocedere; i ducali hanno al momento solo 2 punti di margine sull'Empoli terzultimo, mentre i viola guidati da Vincenzo Montella 4: e oggi, lo scontro diretto.E' dal 13 gennaio 2008 che la Fiorentina non vince a Parma: 1-2 il finale con doppietta di Mutu per i viola inframmezzata dal momentaneo pareggio di Coly per i ducali. Nel complesso, 21 precedenti validi per la Serie A al Tardini con 7 vittorie degli emiliani, 4 dei toscani e ben 10 pareggi. Una sola vittoria negli ultimi 11 impegni casalinghi per i ragazzi di D'Aversa, mentre i viola non vincono lontano dal Franchi dal-1-4 sulla SPAL del 17 febbraio; poi, 4 sconfitte ed un pareggio.