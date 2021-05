Fiorentina-Napoli 0-2, la diretta: raddoppia Zielinski. Gattuso schiera Petagna: esce Osimhen

Lunch-match domenica mattina al Franchi. Fiorentina che ha ottenuto la matematica salvezza ma che vorrà riscattare a tutti i costi la sconfitta 6-0 dell'andata, Napoli costretto a vincere se vorrà continuare a sognare un posto nella prossima Champions League. I partenopei al momento sono quinti in classifica, a -1 dalla Juventus che ha raggiunto il quarto posto grazie alla vittoria di ieri contro l'Inter. Quella che andrà in scena sarà la sfida numero 142 tra le due squadre in Serie A. Il bilancio complessivo sorride alla Fiorentina in virtù delle 53 vittorie ottenute a fronte di 39 pareggi e 49 affermazioni del Napoli.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. Allenatore: Gattuso

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti, Bonaventura, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Vlahovic. Allenatore: Iachini

