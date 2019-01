Fiorentina, Muriel subito protagonista: «Io quasi al top»

L'ultima volta che aveva segnato una doppietta era il 20 novembre 2016 in Sampdoria-Sassuolo, e per Luis Muriel non c'era modo migliore di iniziare nuovamente la sua avventura nel campionato italiano, questa volta con la maglia della Fiorentina. Ironia della sorte due gol alla sua ex squadra, proprio la Sampdoria, ma due gol importanti per lui e la Fiorentina che continua ad ambire a conquistare un posto nelle prossime competizione europee. Il secondo gol di Muriel è stato fantastico, spettacolare, sublime per chi ama il gioco del calcio. Un 'coast to coast che ha ricordato gol di autore come quelli di Baggio o Weah, o prodezze alla Gervinho per citare esempi contemporanei. In tema di paragoni, al termine della partita il tecnico Pioli ha sottolineato come Muriel gli ricordi per movimenti e modo di giocare il pallone Ronaldo, il 'Fenomenò. Luis Muriel alla Sampdoria ha segnato proprio alla Ronaldo: controllo di palla e liberarsi dell'avversario con un colpo di tacco, palla in avanti a superare l'avversario e involarsi verso la porta avversaria dove con un secco diagonale supera il portiere Audero prima che Tonelli e Andersen tornassero su di lui. Anche per qualcuno il secondo gol realizzato alla Sampdoria ricorda quello di Baggio a Napoli il 17 settembre del 1989: «Il suo è ancora più bello, il mio per come si è svolta la giocata è stato più semplice di questo», le parole del colombiano.

«Il paragone con Ronaldo? Mi ha accompagnato molto in carriera, spero di sentirlo ogni domenica: io sono arrivato bene e mi sono messo subito a disposizione, visto che ho lavorato molto prima. Avevo promesso due gol al direttore Corvino - ha sottolineato un felice e sorridente Muriel - Come mi trovo a Firenze? Molto bene, i compagni mi hanno accolto da subito alla grande, sembrava di stare con loro da tanto tempo: i risultati si sono visti. Spero che adesso i risultati ci accompagnino». È arrivato da pochi giorni alla Fiorentina ma spera di essere presto al meglio della condizione fisica: «Manca poco: dopo le prime partite mi sento bene, spero che entro le prossime due partite avrò la continuità fisica per stare in campo 90'». Infine, una dedica tutta speciale per il gol del 2-1 alla Sampdoria: «In tribuna c'era tutta la mia famiglia, le mie bambine, il mio procuratore: mi hanno aiutato molto in questi mesi quando ero in difficoltà».

© RIPRODUZIONE RISERVATA