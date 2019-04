© RIPRODUZIONE RISERVATA

Montella è il dopo Pioli. L’Aeroplanino torna nella città dove tra il 2012 e il 2015 ha fabbricato tre quarti posti, una semifinale di Europa League e una finale di Coppa Italia. Ora, però, è una Fiorentina più piccola: “Sono felice di essere e qui ho tanta voglia di lavorare. Bisogna ridare energia positiva ad un ambiente un po’ giù. Ringrazio in primis la famiglia Della Valle per questo atto di stima e fiducia e il presidente Cognigni. Con Corvino abbiamo parlato tre ore al telefono di calcio. Ritrovo tante persone che conoscevo e che lavorano qui ora con meno entusiasmo di prima, ma bisogna ripartire. Questa annata potrebbe diventare storica”.Montella era accompagnato dal club manager Antognoni e dal direttore generale Corvino. Antognoni ha detto: “In bocca al lupo a Pioli che ha fatto molto bene a Firenze e ora abbiamo preso un altro allenatore di spessore”. Corvino ha aggiunto: “Non era facile trovare in corsa una soluzione e l’abbiamo individuata. Montella ci darà un grande contributo tecnico”.Montella, la prossima Fiorentina sarà bella come la sua di allora?“Mi hanno convinto la famiglia Della Valle e Corvino parlando di calcio 3 ore. A quel tempo era finito un ciclo, era il momento di farlo. Ci siamo chiariti tra persone leali, lo dirà il campo quello che faremo. Bisogna ricreare energia positiva, se saremo tutti uniti anche con i tifosi ce la faremo. Si aspettavano di più, ma credo in questa squadra e penso si possa riaprire un ciclo. Dobbiamo fare tanti punti in campionato e giocando bene prepareremo la semifinale Coppa Italia. Questa annata potrebbe diventare storica. Ho scelto Firenze convinto perché dieci mesi avevo ricevuto altrettante proposte, ma non mi piacevano come quella della Fiorentina”.