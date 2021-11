Fiorentina-Milan, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Il Milan vuole continuare la sua corsa in testa alla classifica. Per farlo però dovrà passare sul complicato campo della Fiorentina, settima in classifica ma in completa emergenza in difesa. Fuori per infortunio i titolari, al centro spazio a Igor e all'adattato Venuti. Pioli risponde con Saelemaekers, Brahim Diaz e Leao alle spalle di Giroud (in vantaggio su Ibrahimovic). Ecco le probabili formazioni.

Fiorentina-Milan, probabili formazioni

Fiorentina (4-3-3): Terracciano, Odriozola, Venuti, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Callejon, Vlahovic, Saponara. All. Italiano

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao, Giroud. All. Pioli

Dove vedere Fiorentina-Milan in tv e streaming

Fiorentina-Milan sarà trasmessa su Dazn con fischio d'inizio alle ore 18. Il match sarà visibile sulle Smart tv di ultima generazione e tramite app sui televisori collegati al Timvision Box, a una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. La partita sarà disponibile su smartphone e tablet con l'app e la cronaca della diretta sarà possibile seguirla sul sito del Messaggero.