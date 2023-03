Fiorentina-Milan, Pioli sfida il suo passato. «Brahim Diaz è out, domani gioca De Ketelaere»

Il Milan va alla ricerca del quinto successo di fila tra campionato e Champions. Sfiderà la Fiorentina, ma non dovrà pensare al ritorno degli ottavi contro il Tottenham a Londra. Non ci sarà Brahim Diaz per una leggera distorsione al ginocchio. A Firenze ci sarà De Ketelaere: per il belga è l'ennesima occasione stagionale. «Sì, toccherà a Charles», ha annunciato Stefano Pioli in conferenza. Per il tecnico rossonero è sempre speciale tornare a Firenze, nel nome di Davide Astori: «Sorriderà sicuramente. Per me è sempre speciale la partita di Firenze, domani ancora di più. Davide è sempre con me. Sono contento dell'associazione che hanno creato a suo nome, farà del bene. Sarà una gara particolare», ha continuato.

«Ora è il momento di dare continuità ai risultati e alle prestazioni. Siamo noi che condizioniamo le nostre prestazioni. Dobbiamo continuare a giocare le partite con attenzione e determinazione. Abbiamo recuperato giocatori importanti, domani ci saranno anche Florenzi e Calabria tra i convocati. Thiaw? Ha grande applicazione, i difensori non devono mai mollare. Malick lo sa. È ancora giovane ma ha ottime caratteristiche per diventare un grande difensore. Quando Ibrahimovic potrà giocare titolare? Ancora ora, non per tutta la partita, ma presto potrà farlo. Lui ha grande voglia, il suo rientro è molto importante per noi. Gli allenamenti con o senza Zlatan sono diversi». Infine: «Domani metteremo in campo la miglior prestazione. Sappiamo l'importanza della gara di Londra, ma avremo il tempo di recuperare le energie».