Fiorentina-Lazio, probabili formazioni e dove vederla in tv e diretta streaming

La Lazio torna in campo dopo la sosta della Serie A e lo fa al “Franchi” di Firenze, ospiti dei viola. Maurizio Sarri non può permettersi passi falsi o il treno per l'Europa potrebbe allontanarsi in maniera preoccupante: con la Fiorentina è un vero e proprio scontro diretto (stessi punti in classifica, 36) e vincere rappresenterebbe una svolta importante per la stagione. Out Pedro, Acerbi e Luiz Felipe per i biancocelesti che si affidano ai gol di Immobile supportato da Felipe Anderson e Zaccagni; prima senza Vlahovic per Italiano, che deve reinventarsi l'attacco ed è pronto a dare una maglia da titolare a Piatek.

Segui Fiorentina-Lazio in diretta

Le probabili formazioni di Fiorentina-Lazio

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Gonzalez, Piatek, Ikoné. All.: Italiano.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; F. Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri.

Dove vederla in tv e diretta streaming

Fiorentina-Lazio delle 20:45 di sabato 5 febbraio allo Stadio “Franchi” di Firenze sarà trasmessa in diretta ed esclusiva su DAZN. La diretta testuale della partita sarà disponibile sul sito de IlMessaggero.it.