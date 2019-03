Immobile, gol, palo e... squalifica. Correa, accelera e inventa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Difende e attacca, per un tempo la Lazio sembra tornata davvero una macchina perfetta. Magari non una Ferrari, ma è difficile tenerle testa quando s’accendono insieme i quattro tenori. Peccato che la difesa biancoceleste nella ripresa evidenzi al primo tilt un vecchio limite: c’è comunque più capacità di soffrire, ma serve a poco a livello di classifica il pari.STRAKOSHA 6Gioca senza una spalla, per fortuna non deve fare mezza parata, ma al primo tiro nello specchio viene bucata la sua porta. Incolpevole.PATRIC 6Scelto a sorpresa, è sempre attento. Alla fine del primo tempo parte in contropiede e s’inventa persino assistman per Immobile. Propositivo.ACERBI 6Anticipa tutti al centro dell’area, anche se a volte rischia qualcosa. E’ in ritardo sul tapin di Muriel, prezioso su Simeone in area. Sfortunato.RADU 5E’ merito suo se Chiesa non passa per un tempo, ma nella ripresa si fa bruciare malamente da Marillas in controtempo. Ingenuo.MARUSIC 6Inizia sempre le partite sprintando e finalmente stavolta le conclude. C’è anche in copertura, anche su una sgroppata pericolosa di Simeone. Diligente.MILINKOVIC 6,5Regala un filtrante meraviglioso per Immobile, spezza le mani di Terracciano con un siluro. Nella ripresa calcia due volte male, ma sono fondamentali le sue spallate. Guerriero.LEIVA 6Recupera le palle persino da terra. E’ ovunque e nelle difficoltà è sempre un difensore aggiunto. Sotto porta non riesce a trovare il guizzo. Muro.LUIS ALBERTO 6Sembra nervoso e svogliato. Poi sale in cattedra, ma spesso rimane impreciso e gli manca l’ultimo guizzo. Prevedibile.LULIC 5,5Sbaglia appoggi, passaggi e cambi di campo. Fa un ottimo recupero di testa su Muriel, ma nella ripresa è barcollante. Impallato.CORREA 6,5Pressa, accelera e inventa. Anche l’assist decisivo per Immobile. Poi corre come un matto e fa volare Terracciano. Imbizzarrito.IMMOBILE 7Teracciano gli nega due volte la rete, una grazie al palo. Così decide di mettere la palla nel sette. Si becca il giallo e sarà squalificato. Intanto sbloccato.BADELJ 6Entra per rallentare il gioco viola col possesso e in parte ci riesce: gli manca lo spunto-assist negli ultimi metri. Intelligente.ROMULO 6Quando le forze stanno venendo a mancare nella ripresa lui regala dinamismo, senza riuscire a incidere fino in fondo. Reattivo.BASTOS NGINZAGHI 6Sceglie di nuovo bene la strategia e l’undici iniziale. Nella ripresa passa al 4-2-3-1 per il ritorno della Fiorentina, ma alla sua Lazio serviva la vittoria. Saggio.ORSATO 6Dirige all’inglese, forse persino troppo. Vede bene anche sul rigore reclamato da Simeone, ma non su qualche giallo mancato. Maschio.