Milenkovic: «La Lazio è forte, ma io conto su Chiesa, Muriel e Simeone»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Milenkovic ha 21 anni solo per l’anagrafe. Con un Mondiale alle spalle e una testa pensante - in ritiro, estate 2017, si presentò nel suo primo giorno in viola parlando già italiano - il serbo ha la maturità del professionista di lungo corso: «Non mi hanno dato nemmeno le cifre di milioni che giravano su di me». Si riferisce alla corte dello United e non solo. «La Lazio dopo il derby è molto carica, ma pensiamo a vincere perché vogliamo l’Europa».D’accordo, ma la sensazione è che per voi domenica passi l’ultimo treno per sperare ancora.«E’ un’occasione importante, ma non l’ultima. Abbiamo l’Europa in testa e desideriamo raggiungerla. E poi vogliamo la Coppa Italia».Milinkovic, serbo come lei. Che giocatore è?«Grandissimo calciatore: lui è uno che può fare la differenza in qualsiasi momento. Speriamo non la faccia al Franchi… Ci dà tanta visibilità anche perché è un creativo, con grande visione di gioco».Nel luglio 2015 Milinkovic era nella sede della Fiorentina per firmare il contratto. Poi fece una inaspettata retromarcia, dirigenti viola infuriati e lui finì alla Lazio. Lei, invece, ha abbracciato con entusiasmo l’avventura di Firenze.«Non ho mai parlato con lui di quell’episodio. Io però sono molto felice a Firenze, amo questa squadra. La città mi dà tanta serenità e ho un rapporto stupendo con tutti».Caicedo e Immobile le fanno paura?«Sono attaccanti fortissimi. Per noi sarà durissima, la Lazio è carica per il derby vinto. Ma proveremo a vincere».Lei nelle ultime partite è apparso un po’ meno in forma: calo che ci può stare?«La stagione è molto lunga, ci sono periodi più o meno positivi. Io lavoro quotidianamente tantissimo, affinché nel giorno successivo diventi più forte del precedente. E non mi sono fatto distrarre nemmeno dalle cifre di tanti milioni che giravano sulla mia testa. Sono umile, coi piedi per terra».Pioli l’aiuta in questo?«Molto, davvero: è un uomo bravissimo che sa far lavorare la squadra e i tanti giovani che ci sono. Noi crediamo tanto in quello che ci dice».Tre partite al Mondiale, con Costa Rica, Brasile e Svizzera, a soli 21 anni. Oggi a mente fredda che pensa di quell’esperienza?«Un ricordo incredibile, mi ha lasciato sensazioni straordinarie anche se purtroppo siamo usciti subito. Per un calciatore il Mondiale è il punto più alto della carriera».La Lazio in avanti è messa bene, ma anche voi con Chiesa, Muriel e Simeone non scherzate.«Abbiamo attaccanti di spessore, con tanta qualità, possono segnare sempre, inventandosi un gol dal nulla. A noi che stiamo dietro infondono tanta sicurezza».E’ stata una settimana con tante emozioni nel segno di Astori.«Dopo la partita con l’Atalanta siamo andati a San Pellegrino Terme per il ricordo di Davide. Lui vive con noi e il suo esempio ci aiuta sempre. Il sogno sarebbe raggiungere l’Europa e dedicargliela».Tutti si ricordano di quel Fiorentina-Juventus del campionato scorso quando lei, poco più che debuttante, mostrò la faccia dura a Higuain.«C’era un’atmosfera particolarmente calda, sono situazioni che possono capitare, a me pare tutto normale (e scoppia a ridere, ndc). Io fuori dal campo rispetto tutti, dentro invece non ho paura di nessuno».Scudetto ormai assegnato?«La Juventus ha un vantaggio considerevole di punti, ma nel calcio non bisogna mai dare niente di scontato».