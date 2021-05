8 Maggio 2021

di Alberto Abbate

(Lettura 2 minuti)







REINA 5

Facile la parata a terra su Castrovilli. Non può nulla sul tapin di Vlahovic, lo ferma in due tentativi successivi. Sul colpo di testa ha la ricotta sui guantoni. Statico.

MARUSIC 5,5

Fa subito un intervento in tackle pazzesco su Vlahovic da ultimo uomo. Viene superato facilmente da Castrovilli, ma rimane il più attento. Roccioso.

ACERBI 5

Non riesce a trovare la porta di testa sul corner. Regala il pallone del gol con un rinvio maldestro su Ribery, si riscatta nella ripresa con anticipi puntuali. Maldestro.

RADU 5

Si perde Bonaventura al centro e un retropassaggio folle in cui viene graziato. Rimane pietrificato da Biraghi in mezzo sul gol di Vlahovic, meglio in attacco. Spaesato.

LAZZARI 5,5

Fa partire un cross pericoloso dopo pochi minuti. Nella ripresa cerca nuovi affondi, ma sempre piuttosto sterili. Timido.

MILINKOVIC 5,5

Fa la torre al centro perfetta per Correa al centro, è pericoloso di testa in fuorigioco e con un cross per Muriqi all’ultimo. Sfortunato.

LEIVA 5,5

Va in difficoltà quando la Fiorentina pressa. Dà una bella palla a Immobile in profondità, poi esce nella ripresa. Squalificato.

LUIS ALBERTO 5

E’ mogio, sbaglia più di un passaggio e finisce per diventare isterico. Non riesce mai a incidere perché chiuso. Spento.

LULIC 5

Non dà nessuno spunto né dinamismo. Non scala in diagonale e lascia Vlahovic solo al centro. Rimane sin troppo in campo. Fantasma.

CORREA 5

Va mogio, schiaccia sotto porta e si fa murare da Dragowski. Dà una bella palla in profondità a Ciro, ma non ha mai un guizzo. Fatiscente

IMMOBILE 5

Prende il sesto palo, ma è sempre in fuorigioco. Viene murato da Milenkovic sul tiro e poi non riesce mai più ad andare al tiro. Assente.

LUIZ FELIPE 5

Rientra ed è spesso troppo irruento in ogni intervento. Si perde Vlahovic sul raddoppio. Disastro.

PEREIRA 4,5

Ci mette tanta voglia, ma non combina nulla sulla fascia e viene espulso a fine gara. Inutile.

CATALDI 5,5

Prova a dettare i tempi, ma fa passaggi elementari. Scolastico.

AKPA AKPRO 5

Viene buttato nella mischia. Pressa, ma non ha certo i piedi per la fascia. Improvvisato.

MURIQI 5

Ha sulla testa la palla del pareggio, ma non prende minimamente la mira per far centro. Birillo.

INZAGHI 5

Urla dall’inizio alla fine, telecomanda ogni azione. Poi però combina un pasticcio totale coi cambi, sopratutto nel finale. Confuso.

MARESCA 5,5

Venuti meriterebbe il rosso per la manata a Radu. Giudica leggera una trattenuta d’Acerbi su Pezzella. Giusto il giallo Vlahovic su Leiva, ma è troppo facile il suo cartellino. Esagerato.