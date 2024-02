Fiorentina-Lazio: dove vederla in tv e streaming, probabili formazioni e orario

Il posticipo del lunedì sera vede Fiorentina-Lazio chiudere la 26ª giornata di Serie A. Le due squadre si sfidano per cercare di conquistare punti importanti per la corsa Champions che sta entrando nel vivo in queste giornate. A 12 partite dal termine del campionato, comincia a delinearsi la corsa per il quarto posto con la Viola e i biancocelesti che sono indietro rispetto alle concorrenti. Immobile e compagni arrivano da un ruolino di marcia non soddisfacente nelle ultime cinque: due vittorie, due sconfitte e un pareggio. Il club allenato da Italiano, invece, viene da tre insuccessi, un pareggio e altrettante vittorie.

Fiorentina-Lazio, Sarri pressa: «Ora teniamo duro». Al Franchi tradizione positiva