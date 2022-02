Fiorentina-Lazio, diretta alle 20:45. Probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

La Lazio torna in campo dopo la sosta della Serie A e lo fa al "Franchi" contro la Fiorentina, in uno snodo fondamentale per la ricorsa all'Europa. Maurizio Sarri non può permettersi passi falsi: quello con i viola è un vero e proprio scontro diretto (stessi punti in classifica, 36). I biancocelesti recuperano Pedro e Luiz Felipe e si affidano ai gol di Immobile. Prima senza Vlahovic per Italiano, che deve reinventarsi l'attacco ed è pronto a dare una maglia da titolare a Piatek.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Lazio

FIORENTINA (4-3-3): 1 TERRACCIANO; 23 VENUTI, 4 MILENKOVIC, 98 IGOR, 3 BIRAGHI; 5 BONAVENTURA, 18 TORREIRA, 10 CASTROVILLI; 7 CALLEJON, 19 PIATEK, 33 SOTTIL. ALL.: ITALIANO.

LAZIO (4-3-3): 1 STRAKOSHA; 23 HYSAJ, 3 LUIZ FELIPE, 26 RADU, 77 MARUSIC; 21 MILINKOVIC, 32 CATALDI, 10 LUIS ALBERTO; 9 PEDRO, 17 IMMOBILE, 20 ZACCAGNI. ALL.: SARRI.

Dove vederla in tv e diretta streaming

Fiorentina-Lazio delle 20:45 di sabato 5 febbraio allo Stadio “Franchi” di Firenze sarà trasmessa in diretta su DAZN e su Sky canali Sky Sport Uno (201 e 209 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (202, 240 e 249 del satellite, 473 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (213 del satellite), Sky Sport (251 del satellite). La diretta testuale della partita sarà disponibile sul sito de IlMessaggero.it.