Fiorentina-Juventus, Simeone e Chiesa assenti, Chiellini domina, Dybala è ovunque

© RIPRODUZIONE RISERVATA

5,5 LAFONT Qualche buona respinta, ma sul raddoppio poteva fare meglio5,5 MILENKOVIC Dalla sua parte transita il “Fenomeno”, fa quel che può.6 PEZZELLA Si lascia saltare da Bentancur sul gol, ma non lo aiuta Veretout. Si riscatta dopo con buone chiusure.5 HUGO Errore decisivo in uscita che dà il via all’azione del rigore: regala una palla sanguinosa.5,5 BIRAGHI Non è effervescente come altre volte, poco propositivo.5,5 BENASSI - Sfiora il gol in apertura, poi corre tanto (dal 20’ st Pjaca 5,5), ma senza qualità.5 VERETOUT Da uno come lui non te lo aspetti: guarda la palla e affoga nello scambio Dybala.-Bentancur. Gara brutta.5 E.FERNANDES A fasi alterne fino a quando col braccio commette un rigore ingenuo.5,5 GERSON Confermato esterno, dopo passa in mediana. Ma non ci sono guizzi (dal 35’ THEREAU 5,5)4 SIMEONE Si divora un gol manco fosse un bignè. Non segna da 785 minuti…5,5 CHIESA Eguaglia il padre con 85 gare ufficiali in viola, ma non è la sua miglior prestazioneALL: PIOLI 5 Aveva chiesto ai suoi di ridurre al minino gli errori, missione incompiuta.6 SZCZESNY La Fiorentina non lo ha impensierito tanto, solo lavoro ordinario.6,5 DE SCIGLIO Incrocia Chiesa, ma lo rende praticamente innocuo.6,5 BONUCCI Da dietro guarda con classe la squadra che conquista l’ennesima vittoria7,5 CHIELLINI Rischia su Edimilson in avvio, lotta come sempre e timbra il raddoppio. Colonna.6,5 CANCELO Un bel missile, fuori di poco. Sbaglia due stop ed è una notizia, ma la prova è di sostanza6,5 CUADRADO Allegri lo impiega come interno e lui fa il soldato applicato (dal 38’ st DOUGLAS COSTA sv)7 BENTANCUR In regia, ma senza Pjanic accanto. Gioca in scioltezza e va in gol grazie a Dybala, secondo centro in campionato.6,5 MATUIDI Esperienza, senso della posizione, combatte e distribuisce palloni.6,5 DYBALA Libero di svolazzare sulla trequarti, bello il dai e vai sul vantaggio bianconero. Tuttocampista come vuole Allegri.6 MANDZUKIC Becca un giallo in avvio (dal 43’ st KEAN sv), partita normale, ma provoca il rigore per il 3-0.6,5 RONALDO Ci prova da fuori e su punizione, poi segna il rigore e fa 10 reti in 14 gare. Sostituito per la prima volta in stagione (dal 35’ st BERNARDESCHI sv)ALL: ALLEGRI 7 In 14 partite ha lasciato solo 2 punti agli altri. In trasferta sono 19 trionfi nell’anno solare. Chapeau.Arbitro: ORSATO 6 Va al Var per controllare un’azione di Biraghi, il resto è sotto controllo, compreso il rigore.