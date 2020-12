Fiorentina-Verona, due rigori per un brutto pari: 1-1

Partita nervosa e molto brutta al Franchi tra Fiorentina e Verona, che hanno chiuso con un giusto pareggio per 1-1. Risultato deciso da due rigori decretati nel primo tempo: il primo per i veneti (dopo tre minuti di consulto al Var per l'arbitro Fourneau) trasformato da Veloso. Pochi minuti più tardi dal dischetto è andato Vlahovic, che ha spiazzato Silvestri fissando il risultato. Un punto che fa fare un passetto avanti ai viola di Prandelli, acora quart'ultimi ma a +4 dal baratro e serve anche a Juric vista la squadra falcidiata dagli infortuni.

