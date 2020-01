Fiorentina-Genoa: dalle 18 La Diretta Le probabili formazioni

SEGUI LA DIRETTA

Fiorentina e Genoa si affrontano questo pomeriggio alle ore 18 per la 21esima giornata di Serie A. I viola vengono dall'ottimo successo di Napoli, che ha consentito loro di salire a quota 24 in graduatoria, e cercano continuità di risultati al cospetto di un Genoa in pesante crisi: i rossoblù infatti vengono dalla pesante sconfitta interna con la Roma, 1-3 il finale, sono fermi a quota 14 in classifica in ritardo di 2 punti rispetto alla quartultima posizione al momento occupata dal Lecce.Dopo i successi contro SPAL e Napoli, la Fiorentina cerca contro il Genoa la terza vittoria consecutiva, impresa quest'anno già riuscita tra la 5a e la 7a giornata di andata. Genoa ancora a secco di successi lontano da Marassi: 10 le gare fin qui giocate in trasferta, con 4 pareggi e ben 6 sconfitte subite dagli uomini oggi guidati da Davide Nicola.Dragowski; Milenkovic, Ger.Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Venuti; Chiesa, Cutrone (Vlahovic). ALL.: Iachini.Perin; Biraschi, Romero, Criscito; Ghiglione (Ankersen), Behrami, Schöne, Sturaro, Barreca (Pajac); Pandev, Sanabria (Favilli). ALL.: Nicola.