Fiorentina e Genoa vengono da due strisce negative di risultati spaventose: i viola non hanno mai vinto nelle ultime 13 con, da ultimo, cinque sconfitte consecutive; in casa non vincono addirittura dal 3-1 sull'Empoli del 16 dicembre scorso, un'eternità. Poco meglio il Genoa, per il quale le partite senza vittorie sono nove, nel corso delle quali i liguri hanno raccolto solo quattro punti. Da notare che i rossoblù, altro dato poco incoraggiante, non espugnano il Franchi dalla stagione 1976/77.LE FORMAZIONI:FIORENTINA:GENOA:Si gioca all'Artemio Franchi di Firenze un vero e proprio spareggio salvezza in quest'ultima avvincente giornata del campionato di Serie A. La Fiorentina, 40 punti in classifica, reduce dalla cocente sconfitta di Parma della scorsa settimana col punteggio di 1-0, ospita il Genoa, che dopo il pareggio interno col Cagliari è precipitato al terzultimo posto con 37 punti, superato dal brillante Empoli grazie alla larga vittoria del giorno successivo per 4-1 ai danni del Torino.