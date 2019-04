Ultimo aggiornamento: 12:33

Torna a giocare di fronte ai propri tifosi la Fiorentina nell'anticipo domenicale delle ore 12.30 contro il Frosinone. I viola vengono dal positivo 2-2 nel turno infrasettimanale contro la Roma, e con i loro 39 punti difficilmente riusciranno ad agganciare il treno europeo per il prossimo anno; anche i ciociari, nonostante la vittoria casalinga sul Parma di mercoledì, hanno oramai ridotte chance di rimanere nel massimo campionato per la prossima stagione.Le formazioniFIORENTINA: (4-3-3): Lafont; Laurini, Milenkovic, Pezzella, Biraghi; Benassi, Veretout, Gerson; Chiesa, Muriel, Mirallas. All. PioliFROSINONE (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Salamon, Capuano; Paganini, Chibsah, Sammarco, Valzania, Beghetto; Pinamonti, Trotta. All. Baroni