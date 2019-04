Fiorentina, ufficiale l'addio di Pioli: allenamento guidato dall'allenatore in seconda Murelli

Adesso il divorzio è ufficiale: Pioli ha lasciato la Fiorentina, guidata dal giugno 2017. Il club viola ha annunciato, con una nota sul suo sito ufficiale, le dimissioni dell'allenatorei. «ACF Fiorentina comunica di avere ricevuto in data odierna le dimissioni del Mister Stefano Pioli. L'allenamento odierno si sta regolarmente svolgendo sotto la guida dell'allenatore in seconda Giacomo Murelli». In pole position per sostituire il tecnico parmigiano fino alla conclusione di questa stagione, il tecnico della Primavera Emiliano Bigica.





