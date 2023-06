Fiorentina, Commisso: «Nessuno meglio di noi. La Roma in Coppa Italia dov’era?»

«Ieri ho visto Italiano, ricominciamo con lui». Lo ha ufficializzato Rocco Commisso oggi nel corso della conferenza stampa allo stadio Franchi.«Il nostro allenatore non ha mai detto a me o ai dirigenti di voler andare via - ha aggiunto il presidente della Fiorentina - Certe voci sono state solo stupidaggini, la Fiorentina riparte con lui. L'unica garanzia è che sarà pagato - ha detto sorridendo - Battute a parte, abbiamo parlato del futuro, di chi sarà ceduto, chi dobbiamo prendere, per cercare di fare la cosa migliore per la squadra e per la società».

Fiorentina, Commisso all'attacco

Il presidente della Fiorentina si è voluto poi togliere qualche sassolino dalla scarpa, soprattutto dopo alcune critiche: «La stagione è stata molto positiva, siamo arrivati in due finali. Tutti hanno scritto che abbiamo person, in pochi invece che ci siamo arrivati. Oltre l'Inter, vi sembra che Atalanta, Juve e Lazio abbiano fatto meglio? La Roma in Coppa Italia dov’era?»