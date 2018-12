Fiorentina, Chiesa: «Siamo concentrati sul Milan»

«Per ora io mi concentro insieme alla squadra sul Milan e sul riuscire a portare a casa una bella vittoria e a fare una grande prestazione come abbiamo dimostrato contro l'Empoli. Quella che è scesa in campo contro l'Empoli è la vera Fiorentina, così come lo era quella degli ultimi dieci minuti contro il Sassuolo. Ora siamo concentrati per fare una grande prestazione a Milano». Cosi l'attaccante della Fiorentina Federico Chiesa, a margine dell'evento organizzato da 'Save the Children' assieme ai compagni di squadra Pezzella, Vitor Hugo e Benassi, risponde a chi gli ricordava che quest'anno ancora non ha segnato un gol alle 'big' della Serie A. I viola arrivano alla sfida di San Siro contro il Milan, in programma sabato alle 15, con più tranquillità e serenità dopo la vittoria di domenica scorsa contro la compagine allenata da mister Iachini. Tre punti arrivati dopo sei pareggi e due sconfitte nelle ultime otto partite giocate: «Venivamo da mesi non facili, perché la vittoria non arrivava, e arrivavano solo pareggi; la vittoria sull'Empoli ci dà tanta autostima - ha sottolineato Chiesa -. Adesso ci aspetta una grande partita a Milano e speriamo di uscirne con un grande risultato». Sull'evento Save the Children' di Prato, dove era presente anche Giancarlo Antognoni, Chiesa ha ricordato che «vedere tanti bambini così felici fa veramente piacere. Essere qui, inaugurare questo nuovo punto luce rafforza la partnership fra Fiorentina e 'Save the Children'. Il club ha voluto inaugurare questo punto-luce per aiutare i bambini in difficoltà nel territorio toscano. Già lo aveva fatto in passato nei paesi stranieri, tutto ciò serve a sensibilizzare le persone nel territorio toscano dove ci sono dei bambini con difficoltà, con problemi, che hanno bisogno di aiuto ed educazione, e che non hanno avuto le stesse opportunità che ho avuto io, o altri bambini».

