Fiorentina, Chiesa: «Voglio aiutare la squadra a risalire in classifica»

«Vengo da un brutto infortunio alla caviglia e volevo recuperare subito e per questo ho rinunciato alle vacanze, adesso penso solo alla Fiorentina. Voglio aiutare la squadra, il mister e la città a risalire la classifica, tutti ci meritiamo ben altro, compreso il presidente». Queste le parole dell'attaccante della Fiorentina, Federico Chiesa, ai microfoni della tv della società viola. «Con il presidente ho parlato spesso e a lungo, Rocco è veramente una persona straordinaria e me lo ha fatto capire bene nelle ultime chiacchierate del 2019 -aggiunge Chiesa-. Ho parlato anche con Barone e Pradè e siamo tutti felici, vogliamo il meglio della Fiorentina». L'attaccante 22enne parla poi del nuovo tecnico, Beppe Iachini: «Fin dai primi allenamenti il mister ci ha voluto insegnare le prime cose tattiche che vuole, come vuole approcciare la partita e ci ha aumentato gli allenamenti. Lui crede nel lavoro duro come me, speriamo di fare bene insieme per il resto della stagione».

